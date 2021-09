Le GIF de «l'homme qui cligne des yeux» mis au service de la bonne cause par son interprète

Son nom n’est pas connu mais son visage a fait le tour du monde. Alors que ses traits ont donné lieu à l’un des GIF les plus utilisés sur les réseaux, Drew Scanlon a mis sa «cyber-notoriété » au service d’une bonne cause.

Le trentenaire, plus connu sous le nom de «l’homme qui cligne des yeux», a en effet posté mi-septembre un message pour inciter le grand public à soutenir la recherche médicale pour la sclérose en plaques, rapporte France Info.

Dans un tweet, le californien a ainsi partagé son fameux GIF dont il n'a jamais tiré profit, accompagné d’un appel au don : « Si ce GIF vous a déjà apporté de la joie dans le passé, je vous demande humblement d'envisager de faire un don à la National MS Society. Cela signifierait beaucoup pour moi et pour ceux que je connais touchés par la maladie !».

Hi Internet! I'm Drew and THIS IS MY FACE.





If this GIF has ever brought you joy in the past, I humbly ask you to consider making a donation to the National MS Society. It would mean a lot to me and to those I know affected by the disease!





Donate at https://t.co/JkdnTG7DCO pic.twitter.com/E0ChZ9brNL

— Drew Scanlon (@drewscanlon) September 15, 2021