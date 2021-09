Vidéo : une voiture folle coupe à travers huit voies de circulation sans faire de blessés

Presque un miracle. En Australie, une voiture a coupé à travers huit voies de circulation sans faire aucun blessé.

L'incident, relayé par la BBC, s'est produit à Darwin la semaine dernière. Une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule lors d'un virage et a traversé involontairement la route avant de s'écraser dans les locaux d'une entreprise.

Police say it's "incredibly lucky" more people weren't injured when a car careered across eight lanes of traffic in Darwin, Australiahttps://t.co/LkYYJA80pu pic.twitter.com/HsOurxNZxS

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 28, 2021