Un client paie 750 euros pour 2 sandwichs à cause d’une erreur de virgule

Une petite erreur de frappe qui pèse immédiatement très lourd sur le compte en banque. À Louvain en Belgique, un client a payé 750 euros pour deux sandwichs à cause d’une erreur de virgule lors du paiement.

Les faits se sont produits dimanche dernier, dans la sandwicherie Hoegaards broodje dans la ville belge située à l’est de Bruxelles. Les gérants se sont retrouvés un peu débordés face à l’afflux de clients venus regarder le championnat du monde de cyclisme. «L'établissement était rempli. La file était vraiment longue et nous avons travaillé aussi vite que possible. Un supporter attendait dans notre magasin avec sa femme et lorsqu’il a voulu payer sa commande, les choses ont mal tourné», a raconté le propriétaire de la petite enseigne de restauration au média belge 7sur7.

Dans la précipitation, le client en question a souhaité régler ses deux sandwichs via l’application de paiement dématérialisé Payconiq, et a accidentellement validé un montant de 750 euros au lieu de 7,50. «Tout s’est passé si vite... Je n’avais pas mes lunettes et l’homme lui-même était également pressé car il ne voulait rien manquer de la course. Il a donc payé cette énorme somme sans vérifier. Il est immédiatement reparti avec sa commande», a poursuivi le gérant.

Ce n’est que le lendemain, en faisant les comptes, que le restaurateur a découvert l’énorme somme dépensée par cet homme. Cependant, la sandwicherie ne disposait comme information que du prénom du malheureux client, «Ludo». Ils ont alors lancé un appel dans la presse locale pour le retrouver.

Ce dernier, en ayant vu les différents reportages des chaînes locales, ou en ayant simplement consulté ses relevés bancaires, s’est rendu compte de son erreur et est retourné chez Hoegaards broodje. «C’est réglé. Le client préfère rester anonyme, mais nous l’avons retrouvé et nous sommes très heureux de pouvoir lui rembourser son argent», s'est réjoui le restaurateur auprès des médias belges.