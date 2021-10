Emu par la réaction d'un jeune autiste face à son oeuvre, l'artiste lui offre

Au Texas, un jeune autiste s'est vu offrir l'œuvre qu'il avait pu admirer au musée. Sa réaction pleine de joie a fait le tour des réseaux sociaux.

L'histoire, relatée par le New York Post, commence le 9 mars 2017. Odin Frost, jeune Américain présentant des troubles autistiques sévères, se rend avec sa famille dans le Tyler Museum of Art pour voir une exposition autour de la faune et la flore. «C'était une exposition gratuite et Odin aime l'art. Nous nous promenions et nous sommes tombés sur cette œuvre», raconte Tim Frost, son père.

L'œuvre d'art qui a émerveillé l'adolescent est un «flipbook» mécanique (ou folioscope en français) donnant l'illusion d'un papillon en train de s'envoler. Bien qu'Odin «ne parle pas beaucoup», selon sa mère, il prononce alors pour la première fois le mot «butterfly» (papillon). «Odin est autiste non-verbal. Il peut dire quelques mots mais papillon est quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant», expliquent ses parents.

L'artiste ému par la réaction de l'adolescent

Sur internet, la réaction filmée du jeune homme devant l'œuvre devient virale et parvient aux oreilles de l'artiste lui-même. En 2019, touché que son œuvre ait pu procurer de la joie chez Odin, il envoie son papillon de papier au domicile de la famille Frost.

Une fois de plus, les parents ont partagé la réaction de leur enfant sur les réseaux sociaux. «Odin est resté bouche bée et, évidemment, nous sommes tombés sous le charme, c'est tellement beau. Ce papillon l'apaise totalement. Maintenant, quand vous entrez dans notre maison, c'est la première chose que vous voyez», a réagi le père.

Autiste et diplômé

Deanda, la mère d'Odin, a souffert de pré-éclampsie lorsqu'elle était enceinte. Son fils, trois semaines avant le terme de la grossesse, a été victime d'une hémorragie cérébrale. Bien qu'il puisse marcher, il utilise régulièrement un fauteuil roulant pour les longues distances. «Il ne parle pas beaucoup, mais comprend parfaitement ce qui se passe autour de lui», précisent ses parents.

Odin Frost n'est pas totalement un inconnu. La presse américaine s'était déjà émue de son histoire quand il avait obtenu son diplôme d'études secondaires en même temps qu'un de ses amis, lui aussi handicapé par une lésion cérébrale.