Inde : le ministre des Transports veut remplacer les klaxons par des musiques indiennes

Et si, à la place de l'agaçant bruit de klaxon, on vous jouait un petit air d'harmonica ? C'est en tout cas l'idée de Nitin Gadkari, le ministre des Transports indien.

«J'étudie la question et j'envisage bientôt d'élaborer une loi pour que les klaxons de tous les véhicules prennent le son d'instruments de musique indiens, afin que ce soit plus agréable à entendre», a-t-il déclaré à la presse locale.

Concrètement, les klaxons incessants qui classent Bombay et New Delhi parmi les villes les plus bruyantes du monde pourraient être remplacés par de la flûte, du violon, ou encore de l'harmonica.

Les sirènes des ambulances, que Nitin Gadkari juge «irritantes», pourraient elles aussi être troquées contre de petites musiques apaisantes. Le ministre a cité en exemple les airs matinaux diffusés par la radio All India.

Si l'initiative peut sembler insolite, voire un peu ridicule, il faut se souvenir que le klaxon est un véritable problème en Inde. Les automobilistes l'utilisent à tour de bras, presque autant que les rétroviseurs ou la pédale d'accélérateur. Une voiture trop lente : klaxon. Un feu passé au rouge : klaxon. Un carrefour avec des priorités : klaxon. De nombreux camions roulent même avec des pancartes encourageant les voitures à klaxonner pour signaler leur intention de doubler.

Au-delà du stress, cette cacophonie peut générer des troubles auditifs et des troubles du sommeil. L'Inde est donc à la recherche d'une solution miracle. L'année dernière, la police de Bombay a par exemple eu l'idée de rallonger la durée des feux rouges lorsque le niveau sonore dépasse les 85 décibels.