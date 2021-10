Bretagne : une fourgonnette retrouvée en équilibre sur un Abribus

La commune de Plounéventer, dans le nord du Finistère, a été le théâtre d’une aventure aussi insolite que mystérieuse. Une fourgonnette a en effet été retrouvée garée… sur le toit d’un Abribus.

La photo de cette scène surréaliste, qui n'est pas un montage, a fait le tour des réseaux sociaux. Les gendarmes ont confirmé la véracité de l’histoire. Et c’est dans la matinée du lundi 11 octobre 2021, que les habitant de la commune ont pu découvrir ce véhicule perché dans les airs.

Le cliché, qui a été beaucoup relayé, a aussi fait l’objet de détournements comme celui de la page Instragram Mêmes de Brest, qui surfe sur le mythe de l’alcoolisme breton.

Le véhicule placé sur le haut d’un Abribus est un utilitaire blanc. La fourgonnette a été descendue de son piédestal dans la journée par les services communaux. La gendarmerie de Landivisiau qui est en charge de l’enquête a identifié le propriétaire du véhicule. Ce dernier issu de la communauté des gens du voyage a été contacté par les forces de l’ordre mais ne s’est pas manifesté.

Le capitaine de police Christophe Laval espère pouvoir éclaircir les évènements qui ont conduit à cette étrange découverte. Pour le moment, «C’est le mystère total. Si on sait à qui appartient le véhicule, on ignore comment il est arrivé là et surtout pourquoi». De son côté, la mairie a décidé de ne pas déposer plainte, puisque l’Abribus n’a pas été endommagé.