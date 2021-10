Il mise 1,76 euro et remporte le jackpot au casino

Un jour inoubliable. Le 7 octobre dernier, en misant 1,76 euro au casino JOA de Lons-le-Saunier (Jura), un chanceux est reparti avec le gros lot d'une machine à sous, soit plus de 50.000 euros.

L'homme a tenté sa chance sur la machine que l'on appelle Dancing Drums, dont la mise minimale est de 2 centimes d'euros. Sur cet appareil aux couleurs de la Chine, les symboles sont représentés par des lingots, des dragons, des arbres ou encore des pièces anciennes. Lorsque trois signes identiques sont allignés, le joueur remporte le jackpot correspondant.

C'est précisément ce qui est arrivé à l'heureux joueur, mais ce dernier, toujours plus chanceux, a en outre remporté une cagnotte dite «bonus», qui reliait deux machines entre elles, selon les informations de Magalie Rousselle, directrice du casino à nos confrères du Progrès.

Ce faisant, l'homme a donc remporté au total, sous forme de chèque, la coquette somme de 51.509 euros, soit le plus gros jackpot jamais tombé dans le casino de Lons-le-Saunier. Un établissement du reste visiblement assez synonyme de fortune pour les joueurs puisque, entre le 10 et le 28 septembre, des gains de 5.567 et 15.459 euros étaient tombés entre les mains d'autres chanceux.