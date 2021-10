Ils utilisent les 4 mêmes lettres pour prénommer leurs 12 enfants

Ce couple de Belges a eu une idée originale : prénommer leurs 12 enfants avec toujours la même combinaison de lettres. A savoir, A, E, L, X.

La famille fondée par Gwenny Blanckaert et Marino Vaneeno, un couple de Flamands âgé de 32 et 39 ans est déjà bien connue en Belgique. Et pour cause : au fur et à mesure que leur tribu s'agrandit, le couple n'a jamais dérogé à la règle de les prénommer avec les quatre mêmes lettrs.

L'aîné, Alex, a douze ans. Ses parents appréciaient particulièrement son prénom et ont décidé d'utiliser les mêmes lettres pour prénommer ses frères et soeurs. Cela donne donc : Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax, et le petit dernier, Alxe, âgé de six mois.

Le prénom du douzième enfant, attendu en avril, n'est pas encore connu. Gwenny Blanckaert et Marino Vaneeno savent en revanche déjà qu'il s'agira d'un garçon. La fratrie sera donc composée de sept filles et cinq garçons.

Pour les parents, des prénoms semblables n'ont jamais posé problème. Mais «pour les professeurs, c'est compliqué», a avoué Gwenny Blanckaert. «En plus, cinq de nos enfants sont dans la même école communale.»