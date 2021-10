La montre d'Adolf Hitler pourrait se trouver à Paris

Si beaucoup avaient émis des doutes sur son existence, la montre d'Adolf Hitler pourrait bel et bien exister, et pourrait même se trouver à Paris.

En effet, selon nos confrères du Figaro, le modèle Huber, ancien fournisseur de la Cour de Bavière, dont le dos du boîtier est estampillé d'un aigle émaillé de la croix gammée, avec les initiales AH, aurait été aperçu dans un grand hôtel parisien.

L'objet, resté à l'abri des regards, aurait refait surface et serait même à vendre. Il ne le sera néanmoins pas en France. En effet, la vente des objets nazis et de biens de guerre illégalement détenus y est interdite.

Cette montre devrait ainsi être restituée aux ayants droit d'Adolf Hitler : l'Etat de Bavière. Les négociations pourraient ainsi se faire de la main à la main dans la discrétion d'un hôtel parisien. D'après nos confrères, seule une vingtaine de personnes pourrait se disputer l'obtention de cet objet.

Autre hypothèse, la montre pourrait être acquise par un mécène, qui l'offrirait sous forme de don à un mémorial.