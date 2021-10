Leboncoin : une cabane de 4m2 à vendre pour 470.000 euros

Offres insolites, arnaques ou encore articles à prix cassés, Leboncoin regorge d’affaires étonnantes de toute sorte. Une cabane au prix défiant toute concurrence semble tout de même détenir la palme.

Parue le 10 octobre sur le fameux site de petites-annonces, l’offre publiée par un certain Soso paraît quelque peu excessive. Et pour cause, l’internaute y propose un cabanon de 4m2 situé dans la commune bretonne de Douarnenez, dans le Finistère, au prix de 470.000 euros.

Cette «magnifique maison ossature bois» selon le propriétaire, est un bien «rare sur le marché, à saisir très rapidement». Le vendeur va même jusqu’à indiquer que la cabane, construite dans le quartier de Ploaré, est proche «de toutes les commodités, lycées, collèges…».

Dans cette annonce repérée par Le Télégramme, le vendeur précise par ailleurs que le terrain de 10m2 offre une vue imprenable sur la mer «à condition de porter des talons hauts».

Une offre pour dénoncer le marché immobilier

Cette annonce est en réalité ironique et tend à dénoncer les problèmes du marché immobilier sur le littoral breton, et en particulier à Douarnenez.

En effet, la commune fait partie des villes du Finistère où le prix d’une location au m2 est le plus élevé. Selon le collectif Droit à la ville de Douarnenez, cela s’expliquerait notamment par le taux de résidences secondaires de son parc immobilier en constante augmentation.

Le collectif estime que l’économie touristique a provoqué une inflation des prix de l’immobilier et intensifié les difficultés des habitants de Douarnenez à accéder au logement.

La cabane de 4m2 au prix de 470.000 euros est donc bien fictive, l’annonce qui s’adressait aux «investisseurs égarés» a d’ailleurs été retirée.