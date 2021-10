Deepfake : ils dérobent 35 millions de dollars grâce à un appel téléphonique

Au début de l’année 2020, un deepfake vocal a permis de dérober 35 millions de dollars aux Emirats Arabes Unis.

Comme l’indique le média Forbes, c’est un directeur de banque qui a été victime de cette énorme escroquerie. Ce dernier a reçu un appel téléphonique, et pensant reconnaître la voix de son interlocuteur, il a enclenché les demandes.

Au bout du fil, une intelligence artificielle utilisant la technique de synthèse de clonage vocal, pour se faire passer pour un directeur d’entreprise. Il a ainsi fait croire que sa société était sur le point de faire une acquisition, et pour ça, il fallait que la banque donne l’autorisation de débloquer 35 millions de dollars par virement.

Complétement trompé par la voix qu’il croyait être celle de la personne qu’il connaissait, le directeur de la banque a alors effectué les virements après avoir reçu des fausses confirmations envoyées sur sa boîte mail, pensant que tout semblait légitime.

17 personnes impliquées

D’après les enquêteurs de Dubaï, les criminels ont exploité ce stratagème qui consiste à utiliser une technologie deepfake ou aussi appelé hypertrucage «pour simuler une voix». Ils indiquent que dix-sept personnes au moins, sont impliquées dans cette grosse fraude et que l’argent a par la suite été réparti sur des comptes bancaires de plusieurs pays, afin de ne pas pouvoir être tracé.

De plus, la police de Dubaï a demandé de l’aide aux enquêteurs américains afin de retrouver 400.000 dollars de fonds volés, qui sont entrés dans des comptes détenus par la Centennial Bank, l’une des plus grandes banques des États-Unis.

Interrogé par Forbes, le britannique Jake Moore, expert en cybersécurité, explique que «la manipulation de l'audio, qui est plus facile à orchestrer que la création de deepfake visuel, ne fera qu'augmenter et sans l'éducation et la sensibilisation à ce nouveau type de vecteur d'attaque, ainsi que de meilleures méthodes d'authentification, davantage d'entreprises sont susceptibles d'être victimes de conversations très convaincantes».