40 ans après la mort de sa mère, il retrouve sa voiture et la rachète

Un moment inoubliable. Le 26 septembre dernier, John Berry, un Américain vivant dans le Kentucky, a retrouvé la voiture de sa mère, décédée subitement quand il avait 15 ans, et a décidé de la racheter.

Après le drame, le père de John Berry avait en effet vendu le véhicule, une décapotable Oldsmobile Cutlass Supreme de 1971. Cette dernière avait alors été rachetée par un homme vivant à Rapid City, dans le Michigan.

Déclarant n'avoir jamais possédé d'effets personnels de sa mère, John Berry a désespérément cherché cette voiture.

Une fois retrouvée, il a tenté de la racheter à son nouveau propriétaire, pendant vingt-deux ans, en vain. «Chaque fois que John l'a contacté, il n'a jamais été intéressé par la vente de la voiture», a déclaré Shannon Berry, l'épouse de John au site Good News Network.

Cependant, alors que le propriétaire collectionneur refusait jusqu'à présent de revendre la décapotable, il a subitement changé d'avis, pour le plus grand bonheur de John Berry.

Your good-news story o' the day, out of Kentucky:





"So many memories are stirred riding in the same car that my late mother drove around in, with my siblings and I as small children."https://t.co/pCHPpNHkKd

— Holly Zachariah (@hollyzachariah) October 18, 2021