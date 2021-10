Cette raison pour laquelle les chats deviennent fous le soir

Les propriétaires de chats l'ont forcément remarqué, surtout s'ils vivent en appartement : leur petit félin est régulièrement pris de coups de folie, notamment le soir et tôt le matin. Il court dans tous les sens, grimpe au rideau, semble s'effrayer alors qu'aucune menace ne semble exister....

En général, ces coups de folie ne durent que quelques dizaines de secondes, avant que le chat ne retrouve son comportement habituel. Mais pas d'inquiétude si le vôtre est coutumier de ce genre d'épisode, il n'a pas perdu la raison.

Il faut en effet se rappeler qu'un chat est un félin, donc un prédateur carnivore. Sa nature lui intime de chasser, une activité qui demande normalement beaucoup d'énergie.

Mais les chats domestiques, et notamment ceux qui vivent en appartement, n'ont pas toujours le loisir de s'adonner à leur occupation favorite, et se retrouvent donc avec d'énormes quantités d'énergie à dépenser. Ils vont ainsi tenter de trouver tous les moyens possibles pour expulser ce trop plein.

Il faut jouer avec son chat

Il est ainsi recommandé de jouer avec votre chat plusieurs fois par jour, notamment lors de ses périodes naturellement dédiées à la chasse, tôt le matin et le soir, donc.

Jouer avec votre chat 20 minutes chaque jour constitue ainsi un mimimum, l'idéal étant une heure au total. Ce qui n'est pas si compliqué à faire, il suffit de jouer avec lui avant de partir travailler, et le soir avant de se coucher.

Les chats adorent simuler des séances de chasse, donc l'entraîner à attraper un jouet, une balle voire une pelote de laine, une feuille... n'importe quel objet qui bouge, roule et encore mieux, qui fait du bruit. Les chats adorent sauter, grimper, courir... il ne faut donc pas hésiter à les mener par le bout du museau jusqu'à ce qu'ils commencent à fatiguer.

Il est également possible de laisser votre chat vous mordiller la main, il sait en principe faire la différence entre le jeu et une vraie attaque, et ne vous fera pas mal, évitant de mordre trop fort ou ne sortant pas les griffes. En revanche, il faut tout de suite arrêter s'il commence à oublier qu'il joue, afin qu'il comprenne quelles sont les limites.

Jouer avec votre chat est d'autant plus important qu'il s'agit du meilleur moyen pour créer des liens avec lui. Hormis la complicité ainsi crée, votre petit félin sentira qu'on fait attention à lui et qu'il fait partie intégrante de la « famille ».

Une maladie, dans certains cas extrêmes

Attention, une vraie pathologie existe : le syndrome du tigre. Dans ce cas, l'animal habituellement adorable se transforme en véritable fauve, extrêmement agressif et même dangereux pour son propriétaire.

A la moindre occasion, il siffle, montre les dents et les griffes, voire attaque. Malheureusement, certains propriétaires n'hésitent pas à abandonner leur animal à ce moment-là car ils pensent qu'il est devenu fou. Or, il n'y a pas de fatalité. Ici aussi, le manque d'activité du chat est à prendre en considération. Avec un peu de patience, il sera possible de retrouver son adorable matou, en rééquilibrant son régime alimentaire (il peut être malnutri) et en le poussant à faire de l'exercice via des jeux calmes et non-violents.

Dans ce cas, la consultation d'un vétérinaire s'avérera nécessaire pour identifier le syndrome et prendre des mesures adaptées.