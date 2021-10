45 ans après, une Rockstar canadienne retrouve sa guitare volée au Japon

45 ans après s’être fait voler sa guitare, le chanteur canadien Randy Bachman n’avait plus aucun espoir de la revoir un jour. C’était sans compter sur un fan passionné qui, après des heures passées sur internet, a retrouvé l’instrument de l'autre côté de la planète, au Japon.

Cette guitare avait une grande valeur sentimentale pour la star du groupe The Guess Who, puisqu’il s’agissait du tout premier instrument de valeur qu’il s'était acheté, à 18 ans, après avoir enchaîné des petits boulots. Il avait donc eu le cœur brisé lorsqu’il s’était fait voler cette Gretsch 6120 Chet Atkins de 1957, de couleur orange, dans un hôtel à Toronto, en 1976.

En rentrant dans sa chambre d’hôtel, d’où il s’était absenté et où il avait laissé sa précieuse guitare, le rockeur avait eu la mauvaise surprise de voir qu’elle avait disparu. «Une partie de moi était perdue», a-t-il raconté à CNN. Appelée sur place, la police de l’Ontario lui avait alors dit qu’il ne reverrait probablement jamais cette guitare.

Des années plus tard, William Long, un Américain fan de Randy Bachman, a appris cette histoire en regardant une interview du chanteur. Alors que la pandémie de Covid-19 l’obligeait à passer plus de temps chez lui, il s’est décidé à faire des recherches pour retrouver l'instrument volé.

Ce dernier a parcouru le net à la recherche d’images de la guitare, sur des sites de revente partout dans le monde. Il a utilisé un logiciel de reconnaissance faciale qu’il a appliqué à l’instrument, ayant repéré qu’elle possédait une petite imperfection sur le bois, ce qui lui a permis de la distinguer des autres guitares du même modèle. William Long a finalement trouvé une vidéo d’un artiste japonais, Takeshi, jouant un morceau avec la guitare qui a appartenu à Randy Bachman.

Le fan a donc envoyé cette vidéo au chanteur, qui a immédiatement reconnu la Gretsh perdue il y a quarante ans. «Je vois le gars qui joue avec ma guitare, MA guitare, je peux le dire par le défaut qu'elle a, et je suis stupéfait. C'est comme si quelqu'un m'avait frappé au visage avec une pelle», a déclaré Randy Bachman à CNN.

