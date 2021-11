Un effrayant «trou noir» découvert au milieu de l'océan sur Google Maps

Au centre de toutes les théories farfelues sur Reddit ce mercredi 3 novembre, la fameuse zone pointée sur Google Maps est en fait l’île de Vostok, situé dans la République de Kiribati, en plein centre de l’Océanie.

Sur ce cliché au cœur des interrogations présent depuis Google Maps, qui a fêté l'an dernier ses 15 ans, on aperçoit une île qui semble entourée d’écume et dont le centre est un énorme triangle noir. Il n’en faut pas plus aux utilisateurs de Reddit pour avancer des théories drôles ou farfelues : une zone censurée, un volcan en éruption, le «triangle des Bermudes» ou même l’île de la série «Lost».

The mysterious black spot on Google Maps is actually Vostok Island.



It is an island located in the southeast of New Zealand and belongs to the Republic of Kiribati, an island nation in the Pacific Ocean consisting of 33 coral atolls and islands. pic.twitter.com/FHCe1DjuO9

— Valia Traka (@TrakaValia) November 1, 2021