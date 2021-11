À 106 ans, cette coureuse bat le record du monde du 100 mètres

Julia Hawkins a battu le record du monde du 100 mètres dans la catégorie des 105 ans et plus lors des Jeux seniors de Louisiane (États-Unis) le samedi 6 novembre.

L’américaine de 106 ans a réalisé un temps record d’une minute, deux secondes et 95 centièmes. Une performance incroyable qui n’a pourtant pas été totalement satisfaisante pour l’athlète.

Awesome! At 105-years-old, Julia Hawkins set a world record for the 100-meter dash. She's the first female track and field athlete, and the first American, to set a track and field world record. https://t.co/rUxO9rLf44 pic.twitter.com/lugr7oSS18 — WGXA (@WGXAnews) November 11, 2021

«C'était merveilleux de voir autant de membres de la famille et d'amis. Mais je voulais le faire en moins d'une minute», a regretté la centenaire dans un entretien accordé à NOLA.com, le journal local de la Nouvelle-Orléans.

En 2017, elle avait déjà battu le meilleur temps féminin sur 100 mètres dans la catégorie 100 ans et plus, avec un temps de 39 secondes et 62 centièmes, d’après l’Association nationale des jeux pour seniors.

Une ancienne championne cycliste

A l’âge de 80 ans, l’ancienne enseignante avait pourtant opté pour le contre-la-montre cycliste, où elle a brillé lors des Jeux nationaux seniors en remportant de nombreuses médailles d’or. Par manque de concurrence et donc de compétitivité, elle avait décidé en 2015 de changer de sport pour la course à pied, selon The Guardian.

Son titre obtenu la semaine dernière n’est certainement pas le dernier puisque la retraitée, surnommée «l’ouragan», a réaffirmé son souhait de poursuivre la compétition.

«J'aime courir et j'aime être une source d'inspiration pour les autres. Je veux continuer à courir le plus longtemps possible. Mon message aux autres est que vous devez rester actif si vous voulez être en bonne santé et heureux en vieillissant », a expliqué Julia Hawkins à l’issue de sa course.