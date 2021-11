Angleterre : à 13 ans, elle découvre un trésor datant de l'âge du bronze

En se passionnant pour la détection de métaux, Milly ne s'attendait pas à découvrir un trésor aussi vite. Cette Britannique de 13 ans a en effet déterré près de 65 artefacts datant de l'âge du bronze.

La jeune fille arpentait alors un champ près de Royston (Hertfordshire, Angleterre), à une soixante de kilomètres au nord de Londres. «Ce n'était que ma troisième session de détection de métaux», raconte-t-elle à la BBC. «Je ne savais pas trop ce que je faisais.»

Milly Hardwick, 13, discovered a “once in a lifetime” Bronze Age hoard of axes and blades in a field near Royston in Hertfordshire in September



The dig, organised by Woburn Detecting Store, called archaeologists to the site & there were 65 artefacts dating back to 1300BC pic.twitter.com/VfoBxClU4r

— (((L Buckland))) (@chalkeblue) November 22, 2021