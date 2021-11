Des collégiens interpellent la direction... pour avoir de la raclette à la cantine

On ne plaisante pas avec la raclette. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas en avoir au menu de leur cantine, des collègiens de Moselle ont décidé d'en réclamer à la direction en chanson. Et le résultat a été payant puisqu'ils ont obtenu gain de cause.

Rassemblés en collectif, baptisé «RERC (Rires et Raclettes chantants)», les collégiens ont témoigné de leur envie de fromage fondu en placardant dans les couloirs de leur établissement Jean Bauchez du Ban-Saint-Martin une affiche où l'on pouvait lire : «Collégiens, de nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal, accepté de tous. C'EST UN SCANDALE»

Ajoutant en pied : «nous tiendrons tête à tout le personnel et chanterons jusqu'au bout le refrain de la raclette. En chaussette ou en claquettes, j'aime la raclette. Avec elle c'est la fête. J'aime la raclette».

Face à cet élan revendicatif, la direction a répondu positivement, mais à une seule condition. Le collectif RERC a dû chanter leur chanson, le 20 octobre dernier, a rapporté France Bleu Moselle.

Ainsi, les poêlons chaufferont le lundi 13 décembre au collège Jean Bauchez du Ban-Saint-Martin, lors de la journée mondiale de la raclette.