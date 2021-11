Voici à quelle pierre correspond votre signe astrologique

En astrologie, chaque signe est associé à un élément, à des numéros, à une planète, des couleurs, mais aussi à une pierre. Les énergies qui s’en dégagent permettraient de renforcer certains traits de caractère propres au signe correspondant, mais aussi de l’aider à faire face à ses peurs, à combler ses faiblesses.

Bélier (21 mars - 19 avril)

La pierre reliée au signe du Bélier est l’héliotrope. Aussi appelée «jaspe sanguin» ou «pierre de sang», elle développerait le courage, la force, et la confiance en soi. Sur le plan physique, elle favoriserait la circulation du sang et est idéale en cas de fatigue ou de baisse passagère de moral.

Taureau (20 avril - 20 mai)

Les personnes nées sous le signe du Taureau sont associées à l’émeraude, une pierre qui contribuerait à l’harmonie des relations, familiales, amoureuses, et amicales. Apaisante, elle apporterait également un calme intérieur, encouragerait la bienveillance, et aiderait à lutter contre la claustrophobie.

Gémeaux (21 mai - 20 juin)

La topaze bleue correspond aux Gémeaux. Cette pierre symbolise le dialogue, l’écoute, et la communication. Elle calmerait les angoisses, la nervosité, et favoriserait l’endormissement. Ce cristal précieux est également reconnu pour soulager les maux de tête. En outre, il protègerait la gorge et la voix.

Cancer (21 juin - 22 juillet)

Les personnes nées entre le 21 juin et le 22 juillet sont reliées à un métal : l’argent. Il aiderait à reprendre confiance en soi, à lutter contre l’anxiété et à mieux gérer ses émotions. Ce métal diminuerait d’autre part les problèmes visuels et aurait des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes.

Lion (23 juillet - 23 août)

De son côté, le Lion a tout intérêt à porter de l’ambre. Anti-stress et anti-douleurs, elle aiderait à s’affirmer, à être fort, plus combatif. En outre, cette résine fossile dynamiserait la réflexion et boosterait la mémoire. Sur le plan spirituel, l’ambre rendrait optimiste, rayonnant, et serein.

Vierge (24 août- 22 septembre)

Les personnes du signe de la Vierge se reconnaîtront dans l’agate. Cette pierre protectrice est connue pour calmer les angoisses, apporter du courage, un sentiment de sécurité, et aiderait celui qui la porte à s’accepter tel qu’il est. De plus, elle permettrait de lutter contre les irritations, les rougeurs et autres petites imperfections.

Balance (23 septembre - 22 octobre)

Pierre précieuse aux magnifiques couleurs arc-en-ciel, l’opale libérerait les blocages émotionnels. Elle aiderait son propriétaire à lâcher prise, à être plus spontanée, et à vivre pleinement l’instant présent. L’opale serait aussi efficace contre les troubles digestifs et renforcerait les reins et la vessie.

Scorpion (23 octobre - 21 novembre)

Le signe du Scorpion est associé à la malachite. Cette pierre verte, couleur qui inspire espoir et la sérénité, donnerait de l’assurance, développerait la clairvoyance et le sens de la persuasion. Porter de la malachite faciliterait l’expression des sentiments et protègerait des cauchemars.

Sagittaire (22 novembre - 21 décembre)

Pierre de passion, le grenat apporte de la joie, de l’énergie, du courage, et de l’assurance. Elle aiderait à combattre le découragement et l’instabilité émotionnelle. Côté vertus physiques, elle fortifierait le cœur, favoriserait la circulation sanguine et protègerait les organes reproducteurs.

Capricorne (22 décembre - 20 janvier)

Le porte-bonheur du Capricorne est le rubis. Symbole de pouvoir, elle préservait de la jalousie et favorisait la sagesse. Roi des gemmes, le rubis renforcerait aussi la volonté, le courage et la créativité. Autres vertus de cette pierre : elle redonnerait de la vitalité et améliorerait l’acuité visuelle.

Verseau (20 janvier - 19 février)

Les personnes nées sous le signe du Verseau sont connectées avec le saphir. D’un point de vue psychologique, le saphir favoriserait l’inspiration, calmerait la colère, et stimulerait la créativité et la concentration. Elle soulagerait les migraines, les douleurs articulaires, et les nerfs.

Poissons (20 février- 20 mars)

Pierre de la paix intérieure, l’améthyste apaiserait la colère, la peur, les angoisses, ou encore la tristesse. En outre, elle est connue pour stimuler l’imagination et elle serait particulièrement efficace pour libérer les tensions, notamment au niveau du haut du dos, de la nuque et des épaules.