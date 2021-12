Chats : voici les 5 noms les plus populaires en France

Loin devant Simba, le nom le plus souvent donné aux petits chats en 2020 n'est autre que... Chaussette. Un choix original dévoilé par la société I-Cad, qui gère l'identification des carnivores domestiques (chiens, furets et chats).

Comme chaque année, I-Cad a dévoilé le palmarès des noms de chat les plus populaires de 2020. Si Chaussette occupe la première place, Kitty et Sweety sont en deuxième et troisième position.

Le classement complet est donc :

1. Chaussette

2. Kitty

3. Sweety

4. Rock

5. Meiko

Attention : ce top concerne seulement les chats identifiés auprès d'I-Cad en 2020. Si l'on prend en compte toute la population de chats domestiques, le classement est complètement modifié. La première marche du podium est raflée par Minette, suivie par Nala et Tigrou. Gribouille et Plume occupent respectivement les quatrième et cinquième place.

Au niveau des races, les plus représentées sont le Maine coon (71.523 individus identifiés en France), le sacré de Birmanie (29.228 individus) et le persan (21.623 individus). Au total, la France compte 992.541 chats domestiques identifiés. C'est plus que les chiens, au nombre de 822.701.