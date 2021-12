Estimée à 500 millions d'euros, la villa la plus chère du monde serait inhabitable

Démesurée, colossale, hallucinante, voire monstrueuse, la maison «The One» est, comme son nom l'indique, unique au monde. Comme son prix d'ailleurs estimé à quelque 500 millions de dollars. La demeure éprouve pourtant des difficultés à trouver un acquéreur.

La maison de rêve est vite devenue un cauchemar pour son propriétaire, Nile Niami, un homme aux multiples casquettes, à la fois producteur de cinéma et agent immobilier.

La villa a en effet été saisie par la justice car le promoteur n'a pas honoré ses dettes, estimées à plus de 100 millions d'euros. De plus, la maison ne serait pas habitable car non raccordée au gaz et dépourvue de cuisine.

La demeure est pourtant du jamais vu sur le marché de l'immobilier mondial et, en Europe, car elle était estimée à environ 410 millions euros. Pour l'apercevoir, c'est aux Etats-Unis qu'il faut se rendre, et plus précisément à Los Angeles dans le quartier Bel Air, le plus chic de la Cité des Anges.

Seule, la maison occupe une surface de deux hectares, dont la moitié, soit 10.000 m² sont habitables.

Conçue par l'architecte Paul McClean, connu pour avoir notamment construit la maison de Beyoncé et Jay-Z (à Bel Air également), «The One» est équipée de tous les aménagements habituels des villas de stars. A ceci près que ces équipements sont amplifiés dans des proportions inimaginables pour le commun des mortels, que d'aucuns qualifieront d'improbables voire grotesques.

une maison avec un nombre invraisemblable d'équipements

On y trouve ainsi - liste non exhaustive - une salle de bowling, un terrain de tennis, des salles de sport, une salle de billard mais aussi une station thermale privée, un circuit de course automobile, une cave à vin d'une capacité de 10.000 bouteilles, ou encore sept piscines creusées, un cinéma de 32 sièges, un garage (ou plutôt un parking) de 50 voitures, et même une boîte de nuit.

Les appartements privés incluent quant à eux 21 chambres, 42 salles de bain, en plus d'une suite gigantesque réservée au maître des lieux d'une surface de 510m². Michael Blakey, un producteur de musique britannique connu sur YouTube comme «Producer Michael», a eu l'opportunité de pouvoir faire le tour du propriétaire avec Nile Niami. Et pour en voir le bout, le vidéaste aura mis plus d'une heure à tout visiter.

Interrogé sur le devenir de «The One» avant ses déboires avec la justice, Nile Niami avait déclaré avoir plusieurs idées en tête : la convertir en lieu de tournage pour sa prochaine téléréalité, ou peut-être en faire une salle de spectacles pour des matchs de boxe en pay-per-view. Une imagination sans limites, pour une maison qui n'en a pas beaucoup plus.

Le futur de «The One» est donc pour le moment incertain. La gigantesque villa était déjà très surveillée par ses voisins et des entreprises d'urbanisme qui, dès le départ, n'avaient pas vu d'un très bon oeil ce projet. Certains avaient notamment estimé que la demeure devait être intégrée dans la catégorie des «projets commerciaux». En clair, qu'elle devait répondre à des restrictions plus strictes que celles applicables aux demeures privées.