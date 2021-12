Voici les voitures préférées des psychopathes selon une étude

Publiée le 19 novembre, une recherche britannique basée sur 2.000 conducteurs a permis de déterminer le niveau de tendance psychopathe d’une personne selon la marque, le carburant et la couleur de son véhicule.

Menée par le prestataire anglais en étude de marché 3Gem pour le site Scrap Cars Comparison, la recherche comportait 12 questions rapportant un total de 36 points pour chacune des 3 branches analysées.

La marque

Loin devant les autres, les marques allemandes BMW et Audi ont été positionnées aux deux premières places avec un score respectif de 12,1 et de 11,7 points sur 36 possibles. L’enseigne italienne Fiat a complété le podium (7/36), devant deux firmes japonaises, à savoir Mazda (6,4/36) et Honda (6.3/36).

Dans le fond du classement, l’étude britannique a positionné les conducteurs de Skoda, de Kia et de SEAT comme étant les plus sains d'esprit.

Voici votre degré de psychopathie, exprimé sur un total de 36 points, suivant la marque de votre véhicule :

1. BMW (12.1)



2. Audi (11.7)



3. Fiat (7.0)



4. Mazda (6.4)



5. Honda (6.3)



6. Ford (6.1)



7. Mercedes-Benz (5.9)



8. Citroen (5.8)



9. Volkswagen (5.4)



10. Hyundai (5.3)



11. Renault (5.3)



12. Autre modèle (5.3)



13. Volvo (5.2)



14. Nissan (5.0)



15. Peugeot (4.8)



16. Toyota (4.7)



17. Vauxhall (4.7)



18. SEAT (4.3)



19. Kia (4.2)



20. Skoda (3.2)

Le carburant

Mis en avant en France avec un bonus à l’achat prolongé jusqu‘en 2022, le véhicule électrique a la cote chez les potentiels psychopathes avec 16 points sur 36 au total dans ce secteur. Pour le reste, les propriétaires d’une voiture hybride ont obtenu une note de 9,8, devant les utilisateurs de diesel et d'essence, avec respectivement 7 et 5,2.

La couleur

D’un point de vue des couleurs, les conducteurs ayant opté pour le doré, le marron et le vert ont un degré de psychopathie plus important que les autres, avec respectivement une note de 12,7, puis de 12,2 et de 8,5 sur 36 points possibles.

Toujours sur un total de 36, voici votre degré de psychopathie selon le coloris de votre voiture :

1. Doré (12.7)



2. Marron (12.2)



3. Vert (8.5)



4. Noir (7.6)



5. Bleu (7.0)



6. Blanc (6.0)



7. Argent (5.5)



8. Rouge (4.9)