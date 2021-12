Il pensait être en couple avec une mannequin célèbre, 15 ans après il s'aperçoit qu'elle n'existe pas

Une escroquerie qui aura duré des années et coûté des centaines de milliers d'euros. Roberto Cazzaniga, joueur de volley italien, a pensé pendant quinze ans recevoir des photos et des appels d'une mannequin ressemblant trait pour trait au top brésilien Alessandra Ambrosio, avant finalement de réaliser que la jeune femme n'a jamais existé.

Mis en contact par une amie commune, la supercherie démarre en 2008. Par le biais d’appels téléphoniques quotidiens, Cazzaniga fait ainsi la connaissance de Maya, une jeune mannequin affirmant travailler pour la célèbre marque de lingerie Victoria’s Secret. Au fil des discussions l’Italien tombe peu à peu amoureux.

Malgré les multiples occasions de rencontres proposées par Roberto, sa partenaire refuse systématiquement de le voir prétextant une obligation professionnelle, un voyage voire une maladie cardiovasculaire. En parallèle, la mystérieuse jeune femme continue d’envoyer des photos qu’elle vole sur le compte Instagram du mannequin brésilien Alessandra Ambrosio.

Le sportif ne se doute de rien et envoie régulièrement des cadeaux à cette femme qu’il ne connaît qu’à travers son téléphone.

un préjudice de 700.000 euros estimé

On estime aujourd’hui que Roberto Cazzaniga lui a offert plus de 700.000 euros de cadeaux, dont une Alfa Romeo.

L’imposture durera quinze ans, jusqu’à ce que les coéquipiers du volleyeur lui fassent voir la vérité et qu’une enquête soit ouverte. Celle-ci permettra de remonter jusqu’à Valeria, une femme âgée de 50 ans et vivant en Sardaigne. Trois personnes seraient actuellement impliquées : Valeria et son conjoint ainsi que Manuela, l’amie qui les a mis en contact.

Maintenant que le rideau est tombé, Roberto Cazzaniga admet «être tombé amoureux et s’être fait avoir comme un bleu». Ses coéquipiers, touchés par cette histoire, le soutiennent et viennent d’ouvrir une cagnotte pour l’aider financièrement à démarrer une nouvelle vie.