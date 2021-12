Transat Jacques Vabre : un voilier fantôme découvert au milieu de l’Atlantique

Un voilier fantôme au milieu de l’Atlantique…Voilà l’étrange découverte faite par l’équipage qui convoyait l’Imoca de Fabrice Amédéo vers la France.

La Transat Jacques Vabre terminée, les voiliers doivent quitter la Martinique et rentrer en Métropole. Une semaine après son arrivée en dixième position (de sa catégorie), l’Imoca Nexans Art et Fenêtres, mené par les skippers Fabrice Amédéo et Loïs Berrehar, a pris le chemin du retour.

L’équipage en charge du convoyage naviguait en plein océan Atlantique, en direction des Açores (Portugal), lorsqu’ils ont croisé le chemin d’un voilier fantôme, dimanche 5 décembre en début d’après-midi. Le monocoque dérivant avait les voiles affalées et semblait à première vue désert. L’équipage de l’Imoca a alors tenté d’entrer en contact avec les potentiels passagers du voilier via sa VHF. Des appels restés sans réponse.

En convoyage retour de la @TransatJV l'équipage de l'Imoca Nexans Art et Fenêtres a trouvé un voilier (un Super Maramu) à l'abandon. Sans aucune trace de vie, l'équipage a donné sa position au Cross Gris-Nez et aux autres Imoca qui remontent en Bretagne@FabriceAmedeo @ImocaGS pic.twitter.com/Zl6N6PX8qK — Philippe Eliès (@baiedemorlaix) December 5, 2021

L’équipage a remarqué des kayaks de mers amarrés à l’avant du voilier et une annexe toujours présente à l’arrière de ce dernier.

Un voilier haut de gamme à l’abandon

Les membres de Nexans Art et Fenêtre ont prévenu le cross Gris-Nez, qui se charge des opérations de secours internationales, de la présence de ce voilier à la dérive. L’ensemble des bateaux encore en attente de leur départ pour la métropole, ont également été avertis afin d’éviter toute collision.

Le voilier est un modèle Super Maramu de 52 pieds, soit environ 16 mètres. Il s’agit d’un bateau haut de gamme qui peut être vendu entre 200.000 et 300.000 euros. Le droit maritime prévoit qu’une indemnité peut être versée à tout bateau convoyant jusqu’à terre un navire considéré comme «épave».

Les autorités de secours américaines compétentes pour cette zone de l’Atlantique, ont été chargées de l’enquête par le cross Gris-Nez. Pour le moment, rien n’explique les circonstances de l’abandon du voilier ni l’absence de l’équipage.