Tessica Brown : après avoir collé ses cheveux à la glue, elle les teint et les perd

Le cauchemar recommence. Après avoir fait le buzz en février dernier sur les réseaux sociaux en se collant par mégarde les cheveux à la glue, Tessica Brown doit faire face à un nouveau problème capillaire.

La quadragénaire a récemment partagé la nouvelle mésaventure, et non des moindre, à laquelle elle a dû faire face. Pour mémoire en début d’année, l’américaine originaire de Louisiane s’était retrouvée les cheveux totalement collés au crâne, après y avoir mis de la glue à la place de son gel. A l’époque, un chirurgien esthétique avait volé à son secours gratuitement, trouvant une recette miracle pour retirer l’adhésif.

Mais jeudi dernier, Tessica Brown a révélé dans une vidéo Tik Tok perdre dorénavant ses cheveux, rapporte le Daily mail. Un nouveau malheur qu’elle a partagé sur son compte la montrant se peignant et une touffe à la main. Une perte de cheveux liée, cette fois, à l’usage d’une teinture, sensée couvrir les cheveux gris qu’elle avait repérés, comme elle l'explique dans la vidéo. « J'ai décidé que j'allais commencer à porter mes vrais cheveux, mais quand je les ai regardés, vous savez, j'avais des cheveux gris ici, des cheveux gris là ». Pensant alors que ces derniers étaient « assez forts pour supporter des produits chimiques », elle a alors décidé de les teindre.

Une réaction chimique en cause ?

Erreur. « Ils ne l’étaient pas », poursuit-elle. Après avoir ressenti une brûlure selon le Daily mail, elle explique avoir sauté dans la douche pour les rincer, s’apercevant alors qu’ils partaient en lambeau.

Alors que cette nouvelle catastrophe capillaire pourrait être dûe à une réaction chimique entre la teinture et le dissolvant utilisé en début d’année pour décoller ses cheveux, a de son côté précisé son manager au New York Post, elle compte dorénavant sur une thérapie par cellules souches pour stopper la chute. A défaut, « elle devra se raser la tête et recommencer », a précisé ce dernier.

Une mésaventure qui lui a valu quelques bons conseils d’internautes. « Laissez vos cheveux tranquilles», « Allez juste chez le coiffeur pour l’instant », « Désolée pour vous, mais vous devez offrir une pause à vos cheveux !!!! C'est bien de les laisser respirer ! Pas de produits chimiques, pas de chaleur », pouvait-on lire entre autres commentaires. Gageons que, cette fois, Tessica Brown n'appliquera plus rien sur sa tête pour un moment.