Voici les 17 photos d'animaux domestiques les plus drôles de 2021

Le jury des « Comedy Pet Photo Awards » a dévoilé mercredi 7 décembre le palmarès de l'édition 2021 de cette compétition mondiale de photos d'animaux de compagnie. Préparez-vous à sourire, rigoler ou éclater de rire en découvrant les photos désopilantes des lauréats.

Créé par les Britanniques Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam en 2020, ce concours met à l'honneur nos animaux domestiques et récompense les photos dans lesquelles ils sont les plus drôles. Il vise à sensibiliser au bien-être animal et à collecter des fonds pour « Animal Support Angels », organisme caritatif britannique indépendant pour la protection des animaux au Royaume-Uni.

Pour l'édition 2021 du « Comedy Pet Photo Awards », 40 finalistes avaient été retenus au mois d'octobre parmi plus de 2.000 candidatures de photographes professionnels et amateurs venus du monde entier. Voici donc l'ensemble des gagnants des différentes catégories photos de la compétition, et ceux qui ont été félicités par le jury. A signaler qu'il existe aussi une catégorie Vidéo qui a récompensé cette année, celle de la Britannique Allegra Loch.

GRAND GAGNANT toutes catégories « Whizz Pop »

Prise par la Britannique Zoe Ross, cette photo intitulée « Whizz Pop » s'est vu décerner le premier prix toutes catégories confondues du concours. Grâce au cliché hilarant de Pepper, son chiot labrador noir jouant avec des bulles de savon dans le jardin, la jeune anglaise a empoché la somme de 2.000 livres sterling, soit environ 2.350 euros. Cependant, elle a indiqué qu'elle reverserait une grande partie de cet argent à l'association « Animal Support Angels ».

GAGNANT catégorie chien

Originaire de Caroline du Nord, l'Américaine Carmen Cromer est la lauréate de cette catégorie avec « Jurassic Bark ». Elle a expliqué le jeu de mot du titre ainsi : « Ma chienne golden retriever, Clementine, adore s'amuser à ouvrir sa gueule devant le tuyau au moment où j'arrose les plantes. Son expression sur cette photo m'a fait penser à un Tyrannosaure Rex, d'où le titre, Jurassic Bark ».

GAGNANT CATéGORIE CHAT

« Photobomb » de la Galloise Kathryn Trott est la photo gagnante la plus amusante mettant en scène des chats. La propriétaire de ces deux félidés a indiqué en légende : « Jeff vole la vedette à son frère Jaffa ». On découvre avec stupéfaction que la pratique qui consiste à s'incruster sur une photo de manière accidentelle ou le plus souvent intentionnelle pour gâcher la prise de vue n'est pas réservée à l'espèce humaine.

GAGNANT CATéGORIe CHEVAL

L'Américaine Mary Ellis a été primée pour « I said « Good Morning » ». Elle a fait ce cliché comique au Platte River State Park, situé dans le Nebraska, lors d'une de ses visites habituelles aux écuries. En saluant l'un des équidés présents, elle a reçu cette réponse enjouée.

gagnant catégorie autres animaux

Intitulée « The Eureka Moment », cette photo de deux jeunes poussins découvrant leur ombre a été choisie comme lauréate de la catégorie « Autres Animaux ». Elle est l'œuvre de Sophie Bonnefoi. A propos de son image primée, cette habitante d'Oxford en Angleterre, a déclaré : « Cutie et Speedy sont deux poussins, nés d'œufs placés dans un incubateur à la maison en août 2020. Ils ont passé leurs premières semaines à l'intérieur. Sur la photo, ils ont un peu plus de 2 semaines. Ils étaient curieux de tout. C'est le jour où ils ont découvert leur propre ombre. C'était hilarant de les voir se demander et explorer cette « chose sombre » qui bougeait avec eux ! »

gagnant catégorie junior

Lauréate de la catégorie Junior de la compétition, la jeune californienne Suzi Lonegarn a remporté ce prix avec une photo de son labrador prénommé Beau.

gagnant catégorie animal ressemblant à son maître

Le photographe tchèque Jakub Gojda a gagné ce prix avec une photo faite de manière fortuite. « Cette photo a été prise par accident un jour où mon ex-petite amie prenait la pose avec sa jument adorée. Pour cet instant joyeux, je remercie la mouche qui s'est posée sur les naseaux du cheval, obligeant l'animal à secouer la tête instinctivement pour s'en débarrasser. Il apparaît alors que l'humour entre un cheval et une femme existe bel et bien », a-t-il expliqué.

GAGNANTS Félicités par le jury

Cocasses, burlesques ou désopilantes, les 10 photos suivantes n'ont pas été lauréates dans une des huit catégories existantes, mais elles ont retenu l'attention du jury qui a souhaité les distinguer en leur adressant ses félicitations.

« Hugo the Photobomber » de l'Anglaise Chloe Beck qui vit dans les Midlands, à Walsall. « Voici ma meilleure amie Faith et son mari Alex... et leur effronté chien Hugo. Faith voulait une photo souvenir pour fêter sa première sortie après avoir été confinée 14 mois à la maison. Mais Hugo a sauté dans le cadre au bon moment ! Ce chien confiné n'est pas encore habitué à l'excitation d'être avec de nouvelles personnes », a-t-elle précisé.

« Crazy in Love with Fall » de l'Allemande Diana Jill Mehner. « Voici Leia. Comme vous pouvez le voir, elle adore jouer avec les feuilles en automne. Il m'a été difficile de prendre cette photo car ma chienne est tout simplement imprévisible », a-t-elle affirmé.

« So What ? » de l'Américaine Lucy Slater qui vit à San Diego. La légende de sa photo est la suivante : « Vincent le chat... C'est comme ça que j'aime m'asseoir ».

« Boing » de l'Anglaise Christine Johnson, photo prise à Crosby Beach. « J'étais occupée à jouer avec mon chien sur la plage lorsque ce chien est venu se joindre à notre jeu. J'aimais les figures qu'il faisait en sautant dans les airs », a-t-elle confié au Comedy Pet Photo Awards.

« Wine Time » de la Britannique Kathryn Clark. « C'est à nouveau ce moment de la journée ! Little Blue l'apprécie presque autant que moi :-) », a déclaré cette épicurienne et amatrice de bon vin.

« A Warm Spot on a Cold Day » de l'Américain Corey Seeman. « Gary et Kona sont des habitués matinaux du parc pour chiens. D'un naturel frileux, Gary a trouvé le seul endroit chaud pour s'asseoir, un jour d'hiver de février 2021 », nous fait remarquer cet habitant du Michigan.

« Photobomb » de Mollie Cheary, originaire de Poole en Angleterre. « Bailey était tellement excitée de voir ses amis qu'elle ne pouvait pas rester immobile pour tenir la pose ! », a-t-elle dit.

« Muttford and Chum » de Luke O'Brien, musicien basé à Coventry. « Alors que je ne pouvais plus jouer avec mon groupe pendant le confinement, mon chien Flint m'a vite fait comprendre que nous avions aussi des passions communes comme l'amour de la musique. Cette photo en est la preuve. Nous avons même créé notre propre duo musical « Muttford and Chum » à la maison », a-t-il indiqué.

« Ostrich Style » du photographe catalan Manel Subirats Ferrer. Il a ajouté la légende suivante : « Little Nuka jouant à cache-cache un jour à la plage ».

« Nosy Neighbour » de Colin Doyle basé à Bromsgrove, en Angleterre. « Selon Ozzy, nous avons besoin rapidement d'une nouvelle planche de bois pour notre palissade. Il en a marre que Chester, notre voisin curieux, l'espionne à chaque fois qu'il se met à table », a-t-il déclaré.