F1 : une photo officielle de l’écurie Haas mal retouchée fait rire Twitter

Un tweet de l'écurie automobile américaine Haas F1 Team faisait beaucoup rire les internautes ce vendredi 10 décembre. Et pour cause : celui-ci comportait un photomontage grossier, prétexte à de nombreuses plaisanteries.

La publication part pourtant d’une bonne intention. Sur le tweet en question on peut ainsi lire que la photo présente la «promotion 2021 de l'écurie automobile». Haas F1 Team dit avoir traversé «une année difficile», mais veut dire «un grand merci à toute (son) équipe pour tout le travail acharné» qu'elle a produit.

Sauf que la photo a été retouchée, et d'une manière pour le moins rude. Lorsque l’on regarde l’image de plus près, on s’aperçoit que le fondateur et dirigeant de l’écurie, Gene Haas, ressort bizarrement.

En effet, Gene Haas n’était pas présent au moment de la photo et a été rajouté en post-production. Ce qui fait rire, c’est le caractère grossier du montage. La teinte de peau n’a pas été ajustée et l'éclairage de son visage ne correspond pas avec celui des autres protagonistes.

Plus drôle encore, le corps associé au visage de Gene Haas n’est même pas le sien. En effet, c’est celui de Gunther Steiner, manager de l’équipe, assit à sa gauche.

Dans ce contexte, dès sa publication, le tweet de remerciements de l’écurie F1 HAAS a déclenché une avalanche de moqueries.

Ils ont quand même pris la peine d'enlever la montre, sacré effort ! pic.twitter.com/LOYpLuVaK5 — Sanmibor #AH19 (@sanmibor) December 10, 2021

Par ailleurs, alors que l’écurie F1 HAAS est l'un des plus petits budgets de la compétition, les railleries mentionnant ce point ont également fusé.