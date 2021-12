Tornades aux Etats-Unis : une photo de famille emportée à plus de 200 km

Une jolie histoire au milieu de la tragédie. Emportée par l’une des tornades qui a frappé le Kentucky, une photo de famille ancienne a parcouru plus de 200 km.

C’est en sortant de son domicile dans l’Etat de l’Indiana samedi matin que Katie Posten a découvert le cliché sur une vitre de sa voiture. La photo en noir et blanc montre une femme en robe à rayures, un enfant sur les genoux. Un dos, une inscription : «Gertie Twatzell et JD Swatzell 1942».

Faisant immédiatement le rapprochement avec les tornades qui ont frappé le pays, la jeune femme a alors entrepris de retrouver les propriétaires de la photo. Elle a ainsi posté le cliché sur les réseaux sociaux. Des publications qui ont rapidement fait le buzz, bénéficiant de plus de 4.000 retweets.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o

— Katie Posten (@katieposten) December 11, 2021