Harry Potter : un Breton veut recréer Poudlard dans son château

Manuel Roussel, châtelain breton et propriétaire du Rocher-Portail à Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine), a expliqué à France Bleu le 12 décembre dernier qu’il voulait transformer une de ses granges en décor grandeur nature du «Great Hall», autrement dit le réfectoire de Poudlard, la fameuse école de sorcellerie dans Harry Potter.

Pour le propriétaire, cette idée lui serait venue à l’achat du château. Comme il le raconte, «Il y a une salle qui m’a tout de suite interpellé, une grande salle juste à côté du château, où les agriculteurs, jusqu’à l’année dernière, stockaient du foin. Dès que je l’ai vue, je me suis dit c’est une salle Harry Potter ! Il y a une énorme charpente apparente, de plus de 12 mètres de hauteur, de 400 mètres carrés, avec une énorme cheminée gothique aussi.»

Le fan inconditionnel de la saga créée par J.K Rowling a toujours voulu faire de ce lieu un endroit où pourraient se rencontrer les aficionados de l’univers d’Harry Potter. Pour lui, en plus de réaliser un rêve, cette transformation pourra faire venir plus de visiteurs, qui plus est après une période épidémique compliquée.

Toujours dans les travaux, Manuel Roussel souhaiterait organiser un programme sur-mesure aux visiteurs en leur faisant vivre la toute première soirée des sorciers. Alors que la bâtisse est entourée d’eau, le châtelain espère également les faire arriver en barque, comme dans la saga, pour ensuite les emmener dans la salle des banquets, le tout saupoudré d’animations diverses.