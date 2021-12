Angers : Une boutique de «gaufres pénis» installée près d'une école catholique fait débat

La «Quéquetterie» a suscité l’indignation des plus fervents catholiques à Angers (Maine-et-Loire) en raison de son installation le 1er décembre dernier à proximité de l’école et du lycée privés Sacré-Cœur.

Déjà implantée à Paris, Bordeaux, Toulouse et Montpellier, l’enseigne a décidé d’ouvrir un nouveau magasin à Angers au début du mois de décembre. Alors que les pâtisseries en forme de sexes masculins et féminins ont fait recette, la colère a grondé au sein du milieu catholique.

Une pétition en ligne intitulée «Protégez nos enfants de la pornographie» a même été créée et adressée au maire divers droite Christophe Béchu avec près de 650 signatures.

«Ça me semble inapproprié, c’est un message envoyé à un public inadapté. La pornographie doit être réservée aux adultes», a expliqué Mark Carrel, président des Associations familiales catholiques du Maine-et-Loire et signataire de la pétition, dans les colonnes du Parisien.

Un débat de mœurs soulevé

Avec cette boutique, le débat sur la sexualité et son exposition a été relancée, entre les plus conservateurs estimant qu’elle n’avait pas sa place dans un lieu aussi exposé et les plus progressistes souhaitant en finir avec le tabou de la sexualité.

Les premiers ont dénoncé notamment la proximité du magasin de pâtisseries avec une école, posant le problème de l’exposition de la sexualité aux mineurs.

C'est à côté d'une école, qu'elle soit catholique est sans importance!



Non à la "normalisation" de la pornographie dès le plus jeune âge !



À Angers, des habitants mobilisés contre une "Quéquetterie" installée près d'une école catholique https://t.co/2Fx4wH14LX via @Yahoo — Ghislaine Mathieu (@ghismath75) December 14, 2021

D’autres ont également remis en question le concept même de l’enseigne…

J'aurais fait pareil.





Mais qui a eu cette idée nulle ? Commercialement, quelle mauvaise idée. Qui va oser dire le lendemain à ses collègues « Je vous conseille la Quéquetterie, j'y suis allé hier, c'était très bien. »



Vraiment non. — Clarabel (@ProfDeMeuh) December 7, 2021

Ou encore l’aspect proprement visuel des articles vendus…

Votre délire la de pancake en forme de phallus ou de vulve, ça dégoûte que moi ? #quequetterie — Always. ∞ (@LuBenCie) October 5, 2021

Du côté des personnes favorables à l’ouverture de «La Quéquetterie», les amateurs ont aimé la carte de l’humour jouée par la franchise…

Une petite pause gourmande de bon matin à la #Quéquetterie franchement ça détend #Toulouse pic.twitter.com/uWJkym2dKW — yveschaumien (@yveschaumien) December 8, 2021

Ainsi que les idées défendues par le concept de cette boutique, prônant l’ouverture d’esprit et la libération des mœurs.

Ahah moi je suis une adepte de #laquequetterie et c’est une idée originale sans compter le goût !! Alors go et stop aux préjugés #TPMP @Cyrilhanouna — Olivia Mg (@olivia3111) December 13, 2021

Enfin, certains ont mis en exergue le caractère ciblé de cette attaque par pétition en insistant sur le caractère sexuel de nombreux autres évènements culturels français pourtant jamais pointés du doigt.

Ah nan! Pas touche à la quequetterie!!! Et puis quoi encore! Fermer le crazy horse, interdisez les calendrier Dieu du stade.... on va allez loin dans la connerie! — Ågåthe.JKåplån (@AgathaJeanette) December 13, 2021

Depuis son inauguration, l’entreprise a servi près de 70% de femmes.

Elle a aussi compté jusqu’à 400 clients le samedi, preuve que le modèle économique est viable et que la polémique n’a pas eu d’effets sur les ventes du commerce.