Vidéo : une pub coréenne fait passer des femmes pour des vaches et crée le scandale

La marque de lait sud-coréenne Seoul Milk est dans la tourmente. En cause ? Une publicité mettant en scène un groupe de femmes pratiquant le yoga dans un champ et se transformant... en vaches. Réclame sexiste pour les uns, voyeuriste pour les autres, les critiques pleuvent sur le Net.

Devant le tôlé provoqué, que ce soit dans le pays ou à l’internationale, la publicité a été retirée de la chaîne YouTube de l’entreprise, laquelle a présenté ses excuses dans la foulée.

La vidéo se présente comme un documentaire sur la nature. Un homme, caméra au poing, s’approche doucement de femmes tout de blanc vêtues. On l’entend dire, en fond sonore : «Elles boivent de l'eau pure provenant d'une nature intacte, consomment une alimentation bio respectueuse de l'environnement et vivent paisiblement dans un environnement contemplatif.»

Soudain, l’homme marche sur une branche, regarde ses pas, et au moment où il regarde à nouveau vers la prairie, les femmes se sont transformées en vaches.

La marque présente ses excuses

Datée de la fin novembre, cette publicité a été massacrée par le public. Outre le sexisme dénoncé, les Sud-Coréens ont hurlé contre son supposé voyeurisme illégal, appelé «molka», crime répandu dans le pays qui consiste à prendre en photo ou filmer des femmes légèrement vêtues à leur insu (dans les toilettes ou les vestiaires par exemple). Entre 2013 et 2018, il y aurait eu plus de trente mille cas déclarés dans l’ensemble du pays.

La marque coréenne a depuis publié une déclaration sur son site et présenté ses excuses : «Nous présentons nos excuses les plus sincères à tous ceux qui se sont sentis mal à l'aise face à la vidéo publicitaire sur le lait. Nous prenons cette affaire au sérieux et nous voulons faire plus attention à ce que de tels problèmes ne se reproduisent plus à l'avenir.»