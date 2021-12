Le métro de Berlin propose un billet au chanvre cette semaine

«De la vraie bonne came». Voici le slogan de la régie des transports berlinois BVG, qui a lancé du lundi 13 au vendredi 17 décembre une campagne de marketing insolite basée sur un ticket de métro à l’huile de chanvre.

Dans une vidéo de présentation publiée en amont de ce coup de communication, la société qui s’occupe des bus, tramsways et métros de la capitale allemande a vanté ce concept permettant «d’avaler son stress».

«Ceux qui veulent vivre Noël en toute décontraction le font avec nous - la BVG. Et pour assurer une détente supplémentaire, nous avons trouvé un moyen (...) : de la vraie bonne came», a indiqué la compagnie dans la vidéo.

A collector’s item by @BVG_Kampagne:





An edible metro ticket laced with hemp oil “to swallow all the Christmas stress along with the ticket”





Was told not to take it out of the bag until I’m ready to eat it. pic.twitter.com/DHJXtZqK2I

— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) December 16, 2021