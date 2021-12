Mexique : Un «fantôme» sauvé du feu lors d'un incendie ?

À Altamira (Mexique), une femme sauvée d’un immeuble en feu par des habitants se serait volatilisée sans laisser de traces, si bien que ces derniers pensent avoir secouru…un fantôme.

Une scène digne d’un film d'angoisse relatée par A24, un média local. Vers quatre heures du matin, au deuxième étage d’un petit immeuble de la rue Golondrinas, un incendie s'était déclaré. Les habitants, réveillés par les odeurs de fumée se sont alors rués à l’extérieur. Or, certains ont cru entendre les cris d’une femme restée emprisonnée dans son appartement. Les voisins ont alors forcé la porte d’entrée pour l'extraire in extremis pour ensuite la conduire en lieu sûr et attendre que les secours prennent le relai.

Une victime introuvable

Une fois les pompiers sur place, les habitants sont toutefois tombés des nus, selon les témoins, en s'apercevant que celle qu’ils ont sauvé des flammes a disparu. Après l'avoir cherchée, de longues minutes durant, et interrogé d'autres voisins et pompiers, personne n'a confirmé l'existence de la «femme du deuxième». Et pour cause, les habitants de l’immeuble ont expliqué en majorité que l’appartement n’était plus habité depuis quelques mois maintenant.

Le feu éteint, les pompiers se sont rendus dans l’appartement puis on fait part de leurs trouvailles : rien. L’appartement était en effet complètement vide. Seuls un miroir, une bassine et une table de nuit, tous réduits à l’état de cendres, y séjournaient. Aucune trace de vêtements, de mobilier, encore moins d’effets personnels. Le mystère reste entier…