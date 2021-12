À quel doigt porter une bague en fonction de sa symbolique ?

Porter une bague n’a rien d'anodin. Outre habiller une tenue, la bague, selon son emplacement sur la main, revêt une signification particulière et parfois ignorée de celui ou celle qui l’a placé au dit-endroit.

On connait tous la signification de la bague de fiançailles et de l’alliance de mariage autour de l’annulaire gauche. Or, chaque doigt a une explication propre, une symbolique qui varie selon les pays, les cultures, si l’on est un homme ou une femme également.

Porter une bague sur le pouce

D’ordinaire attribué à l’optimisme, la positivité et la protection, la bague autour du pouce peut aussi faire montre d’originalité, de volonté et d’une certaine indépendance. Le pouce est aussi privilégié pour les excentriques, ceux ou celles qui répondent à la mode du «stacking», c’est-à-dire accumuler tous types de bijoux, de tous styles.

Porter une bague à l’index

L’index, dans la mythologie, c’est Jupiter, autrement dit, le Dieu suprême. Et porter une bague à ce doigt démontre une envie d’autorité, montrer les choses, établir une direction à prendre, marteler un commandement. Placée autour de l’index, la bague symbolise également une grande indépendance et un fort tempérament.

Porter une bague au majeur

Autre inspiration mythologique gréco-romaine, le majeur représente le lien à Saturne. Il fait référence à l’humanité, la responsabilité et les lois de l’univers. Le majeur étant le doigt le plus long de la main, et, de fait, le plus remarquable, il met en évidence la bague en plus du symbole. La bague au majeur, c’est l’audace, la confiance en soi.

Porter une bague à l’annulaire

Doigt de l’amour s’il en est, la mythologie l’attribue à Apollon, Dieu de l’amour. Placé à la main gauche, cette bague prend appui sur la seule veine qui arrive au cœur selon la légende. L’annulaire, c’est la beauté, la compassion, l’élégance. En revanche, dans les familles aristocratiques ou nobles, l’ainé de la famille (et lui seul) porte la chevalière sur l’annulaire de la main gauche. Les autres la portent sur celui de la main droite.

Porter une bague à l’auriculaire

Doigt de Mercure dans la mythologie, c’est-à-dire le Dieu de la communication et de la persévérance, l’auriculaire met en avant l’éloquence, la persuasion.