Angleterre : Une cliente de KFC trouve une tête de poulet entière dans sa commande

Une image qui coupe l’appétit. Désireuse de déguster du poulet dans l’un des Kentucky Fried Chicken de Twickenham (Angleterre), une cliente de la chaîne de restauration a eu la mauvaise surprise de découvrir une tête de poulet dans sa commande cette semaine.

Mécontente de sa surprenante découverte lors de son repas, la cliente anglaise, dénommée Gabrielle, n’a pas manqué de partager ce cliché ainsi qu’une critique acerbe sur les réseaux sociaux.

If you're having a bad day, just think about this girl who found an entire chicken head in her box of KFC hot wings in England. The height of carelessness! pic.twitter.com/a11k9z6PWH

— Saboor Alii (@sabooralii) December 23, 2021