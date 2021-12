Logan Paul a acheté pour 3,5 millions de dollars de cartes Pokémon

Logan Paul a annoncé sur Twitter avoir dépensé 3,5 millions de dollars en cartes Pokémon. Au total, il aurait acheté 11 boîtes de la première édition, chacune comptant 102 cartes.

Le célèbre Youtubeur aux 23 millions d’abonnés devrait désormais procéder à l’ouverture de ses cadeaux dans une vidéo mise en scène dont il a le secret.

just dropped $3,500,000 on this sealed & authenticated box of 1st Edition Pokémon cards pic.twitter.com/rMY2bVnKV2

— Logan Paul (@LoganPaul) December 20, 2021