Vidéo : sans masque dans l'avion, elle frappe un homme car il ne portait pas son masque

Une scène surréaliste s'est déroulée aux Etats-Unis à bord d'un avion de la compagnie Delta Airlines, le 23 décembre dernier. Une passagère a frappé un octogénaire parce qu'il ne portait pas son masque, alors qu'elle avait elle-même son masque baissé.

L'homme victime de l'altercation était en train de manger.

Et comme l'autorisait le règlement du vol, qui reliait Tampa (Floride) à Atlanta (Géorgie), il avait retiré temporairement son masque pour pouvoir s'alimenter.

Une passagère a toutefois exigé qu'il le remette. L'homme a refusé, et elle est devenue agressive. Des insultes ont été échangées et la femme a giflé l'octogénaire. Ironie de la situation : elle-même ne portait pas son masque. Elle l'avait baissé sous son menton.

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB

— ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) December 25, 2021