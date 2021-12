Un poisson extrêmement rare retrouvé sur une plage californienne

Un surfeur a découvert un «poisson-football du Pacifique» échoué sur une plage californienne (États-Unis), le 10 décembre dernier. Cette espèce vit dans les eaux profondes, et n'a que très rarement été observée de près.

Les experts de la Scripps Institution of Oceanography, basée à San Diego, ont rapidement établi que le spécimen était un Himantolophus sagamius. Vivant entre 200 à 900 mètres de profondeur, il est doté d'un appendice lumineux (corne ornée des ampoules bioluminescentes) située sur le front lui permettant d'éclairer les alentours afin de trouver sa proie.

Il mesure une trentaine de centimètres et peut peser jusqu'à 2,5 kg. Ce poisson était devenu plus familier après la sortie film d'animation le monde de Nemo, en 2003. On le voyait au côté du célèbre poisson clown et de Dorie, un brin menaçant.

Plusieurs échouages ont été observés en 2021, comme le rapportaient nos confrères du guardian. Il s'agit du troisième «poisson-football» retrouvé mort sur une plage. Un quatrième cas semblait avoir été repéré mais n'avait finalement pas été confirmé. Les chercheurs n'ont toujours pas trouvé d'explication plausible à ce phénomène.

Pour la Scripps Institution of Oceanography cette découverte permet de comprendre un peu plus le fonctionnement de cet animal aux dents menaçantes. «Nous connaissons mal son mode de vie» rapportait Ben Frable, ichtyologue qui posait tout sourire à côté du «poisson-football», avant de l'examiner.

If you come across an unusual fish or other marine life, do not remove it from the beach and please contact us! You can email [email protected], DM us, or let a lifeguard know. Rare specimens like this #footballfish are incredibly valuable to the marine science community. pic.twitter.com/RyMkORkC0U

— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) December 15, 2021