Pigcasso, le cochon peintre, vend une toile 23.500 euros et devient l'artiste animal le plus coté de l'histoire

Pigcasso, une truie artiste peintre, vient de vendre une toile à un acheteur allemand pour la somme de 23.500 euros. L’animal est l’auteur de plus de 400 œuvres.

Son nom est la contraction de «pig» (cochon en anglais) et de Picasso. La truie est issue d’un parcours insolite puisqu’elle provient d’un abattoir d’une exploitation porcine en Afrique du Sud.

C’est Joanne Lefson, une artiste, qui a sauvé l’animal en 2016 avant de l’emmener avec elle dans un refuge pour animaux qu’elle a fondé dans la petite ville de Franschloek. Le refuge se nomme Farm Sanctuaire SA.

Lorsqu’elle a recueilli Pigcasso, Joanne Lefson avait pour but de montrer que les animaux sont doués d’intelligence et de créativité. Un pari qui s’avère réussi puisque Pigcasso a peint plus de 400 toiles, dont Sauvage et Libre qui a été acheté par Peter Esser, un acheteur allemand, le 13 décembre dernier, seulement 72H après sa présentation.

«Je voulais que Pigcasso crée quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Une très grande toile, plus grande que nature, qui pourrait remettre en cause la valeur intrinsèque d'une œuvre d'art créée par un animal», a expliqué Joanne Lefson au quotidien The Daily Mag.

Selon sa maîtresse, Pigcasso a même peint le portrait de Donald Trump. La toile présente une immense tache jaune avec quelques traits bruns et orangés.

Pigcasso, une artiste avant tout

Pour pratiquer son art, la truie saisit son pinceau dans la bouche et agite frénétiquement sa tête proche de la toile pour peindre. Au fur et à mesure de son travail, des formes apparaissent et chacun peut y apercevoir ce qu’il veut.

La réalisation des œuvres de Pigcasso peut prendre plusieurs semaines. L’animal peint généralement face à la mer ou dans les jardins du refuge, où plusieurs toiles vierges l’attendent.

Avec ces 400 toiles, Joanne Lefson a décidé de monter une galerie d’art consacrée à Pigcasso. Celle-ci est baptisée OINK et les œuvres sont accrochées le long des palissades de la grange.

Tous les bénéfices liés à la vente des œuvres de la truie sont reversés à la cause animale ainsi qu’à l’entretien du refuge.

«Plus on peut consacrer d’argent au bien-être des animaux pour sensibiliser les humains à ce qu'ils ressentent et perçoivent, mieux c’est. Donc je dirais : Allez Pigcasso! Puissent tes peintures prendre de la valeur!», s'est exclamée Virginia Mackenny, professeure à l’université du Cap.