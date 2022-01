En plein match de hockey, elle détecte un cancer à un membre de l’équipe

Une histoire peu banale. Le 23 octobre dernier, une spectatrice venue assister à un match de hockey de la NHL, a sauvé la vie d’un membre des Vancouver Canucks en lui détectant un cancer.

Ce soir-là, la jeune femme était assise derrière le banc de l’équipe. Un détail a alors vivement attiré son attention. Elle a alors écrit un message sur son téléphone, qu’elle a ensuite approché de la vitre la séparant du banc des Vancouver Canucks pour prévenir l’homme en question : «Le grain de beauté dans votre nuque est peut être cancéreux. S’il-vous-plaît, allez voir un médecin !».

Si la démarche a étonné Brian Hamilton, il l’a néanmoins prise au sérieux. Le grain de beauté, que le Canadien n’avait jamais vraiment vu, s’est effectivement révélé être un mélanome, une tumeur maligne, et a depuis été retiré.

Retrouvailles grâce aux réseaux sociaux

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Sauf que l’homme a tenu a remercié l’inconnue qui lui a sauvé la vie. C’est là que la magie des réseaux sociaux a opéré.

Le 1er janvier, l’équipe des Vancouver Canucks a ainsi partagé sur Twitter une lettre de Brian Hamilton, dans laquelle il expliquait être à la recherche d’une «personne très spéciale», qui «a sauvé ma vie». Le tweet rapidement devenu viral a permis de retrouver l’héroïne, une étudiante récemment acceptée en école de médecine.

«Je suis ravie. La seule raison pour laquelle la lettre a été écrite, c’est parce que je voulais vraiment qu’elle sache que sa persévérance et tout ce qu’elle a fait été pris au sérieux », a ensuite témoigné Brian Hamilton.

Le lendemain, l’équipe des Vancouver Canucks a partagé plusieurs images des retrouvailles émouvantes entre le Canadien et Nadoa Popovici.

Lors du match du soir, l’équipe a par ailleurs annoncé avoir décerné une bourse de 10.000 dollars à la jeune femme pour ses études.