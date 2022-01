Royaume-Uni : une île reculée veut recruter un patron de bar... et un roi

Sur l'île de Piel, au large du Royaume-Uni, les habitants sont à la recherche d’un nouveau gérant de bar, amené à devenir leur nouveau «roi». Ils ont pour ce faire publié une offre d'emploi qui n'est pas passée inaperçue.

Si elle est insolite, l'offre répond en réalité à un énorme manque d’attractivité de l'île. En effet, Piel n’ayant une superficie que de 10 hectares et possédant une météo capricieuse, y vivre semble peu attrayant. D'ailleurs, seuls 10 personnes résident sur l'île à l’année.

Alors, afin de recruter un nouveau gérant pour le bar local Ship Inn, les autorités ont proposé de donner un statut particulier à celui ou celle qui acceptera ce poste : devenir le roi de l'île.

Un roi aspergé de bière

Selon The Guardian, la personne qui sera retenue pour le poste de gérant du pub devra honorer une cérémonie particulière. Tout d’abord, cette personne devra s'asseoir sur son «trône» avant d’être aspergée de seaux de bière.

Les missions de ce nouveau monarque seront de gérer les infrastructures du bar, vieux de 200 ans, ainsi que surveiller la faune locale, entretenir les ruines du château et faire le lien avec les touristes qui arrivent en ferry.

Les candidats à ce poste devront montrer «patte blanche» et leur contrat durera dix années, à compter du début de la saison touristique en avril prochain.

«Vous devrez faire preuve de dévouement et d’une forte passion pour l’isolement et la paix et la tranquillité. Il faut une personnalité particulière», a estimé John Murphy, guide touristique de l’île depuis quarante ans, auprès du Guardian.

Le nom du futur roi de l'île sera révélé en janvier et son intronisation symbolique se fera en mars.