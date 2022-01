Manche : Une bouteille jetée à la mer trouvée sur une plage, les auteurs du message retrouvés

Alors qu’elle faisait son jogging sur la plage de Surtainville (Manche), une mère de famille a trouvé une bouteille à la mer contenant un message écrit sur un morceau de papier, jeudi 30 décembre 2021.

«Chers amis, lisez cette lettre. Vous avez trouvé notre bouteille à la mer. Nous nous appelons Adrien, Gaspard, Anaïs et ma grand-mère, Bénédicte. Nous vous envoyons cette lettre depuis la Bretagne. Nous sommes très heureux que vous lisiez cette lettre, répondez nous par carte postale s’il vous plait», peut-on ainsi lire sur le message relayé par le compte Facebook du Village du Surtainville, et datant du mardi 20 avril 2021.

La maman, Anaïs Rey, qui est à l’origine de cette surprenante découverte, a souhaité retrouver les auteurs de ce message. Mais bien que des prénoms soient indiqués avec une adresse parisienne, il manque tout de même un détail important, le nom de famille. C’est la raison pour laquelle la mère de famille avait souhaité partager sa trouvaille à travers les réseaux sociaux, afin de bénéficier d’une aide dans ses recherches.

Et il faut croire que son annonce n’est pas passée inaperçue puisque de nombreux utilisateurs de Facebook ont commenté et partagé à leurs tours. D’ailleurs, comme La Presse de la Manche le rapporte, la mère de famille raconte «qu’elle ne pensait pas que cela allait autant faire réagir».

Les auteurs ont répondu à l'appel

De plus, Anaïs et ses enfants ont souhaité jouer le jeu jusqu’au bout, et ont donc envoyé une carte postale à l’adresse donnée dans la bouteille en verre, le vendredi 31 décembre. «Il y a beaucoup de logements à cette adresse», avait constaté Anaïs, mais la famille espérait qu’un concierge puisse y remédier. Pour cela, elle a veillé à bien inscrire le lien de la page Facebook Village de Surtainville.

Une quête qui aura finalement fonctionné puisqu’une certaine Olivia a répondu au message sur Facebook, il y a quatre jours. «Bonjour Anaïs, je suis Olivia, la maman de Gaspard, Adrien (jumeaux de 9 ans) et Anaïs (11 ans). Nous venons de recevoir votre carte postale. Quelle joie, et bonheur quand les enfants l’ont lu. Tellement heureux de voir que leur bouteille avait été trouvée comme dans les romans», a ainsi écrit la maman des auteurs.

Elle a également expliqué que «sa mère, Bénédicte, avait jeté avec ses petits enfants, cette bouteille à la mer à marée descendante, depuis St Lunaire en Bretagne Nord, lors des vacances de Pâques». Olivia a conclu en espérant «peut-être un jour, une belle rencontre».