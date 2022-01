Vidéo : une journaliste percutée par une voiture en plein direct

Une grosse frayeur pour cette journaliste américaine, qui a vu «sa vie défiler devant ses yeux». Présente à Dunbar en Pennsylvanie (Etats-Unis) pour couvrir la rupture d’une conduite d’eau ce mercredi 19 janvier, la journaliste de la chaîne WSAZ-TV, Tori Yorgey, a été renversée par une voiture en direct à la télévision.

Heurtée par un SUV au début de son intervention en duplex pour WSAZ-TV, Tori Yorgey a tenu à donner des nouvelles positives au présentateur Tim Irr, en discussion avec cette dernière, ainsi qu'à l’ensemble des téléspectateurs inquiets devant leur écran.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! pic.twitter.com/dbwKt5N1xc

— Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022