Des singes de laboratoire s'évadent lors d'un accident de la route aux États-Unis

Quatre singes ont profité d'un accident de la route qui a eu lieu en Pennsylvanie, vendredi 21 janvier, pour s'échapper d'un camion. Ils étaient en route vers un laboratoire de Floride.

Le camion qui transportait une centaine de macaques crabiers est entré en collision avec un camion-poubelle près de la petite ville de Danville, dans le centre de cet État du nord-est des États-Unis. «Quatre singes se sont échappés du lieu de l'accident et ont disparu dans les environs», a tweeté la police locale, qui a appelé la population à ne pas s'approcher des animaux. Samedi 22 janvier, les policiers ont réussi à mettre la main sur trois d’entre eux. Le quatrième est toujours en fuite.

Selon la chaîne locale WNEP, un hélicoptère de la police équipé de caméras thermiques a permis de localiser les trois macaques lors de recherches menées en pleine nuit par un froid glacial. La police de Pennsylvanie a publié une photo montrant un singe perché sur un arbre, ébloui par une lampe torche. Selon WNEP, les agents ont encerclé l'animal. Puis, des tirs ont été entendus. Le sort des animaux récupérés n'était pas connu samedi.

Investigators shared this photo with @WNEP showing one of the monkeys that escaped from a truck after a wreck off of I-80 this afternoon. Troopers and Game Wardens are still trying to catch 4 monkeys, including this one. pic.twitter.com/zsFZdQjawP

— Marshall Keely (@MKeelyNews) January 22, 2022