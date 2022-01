Insolite : un veau à deux têtes naît en Inde

Il n'a pas encore de nom, mais il est déjà exceptionnel. C'est un veau pas comme les autres qui vient de naître, le 15 janvier dernier, dans une ferme de Gangaikondan, dans le sud de l'Inde. Ce petit bébé est né avec deux têtes, accrochées sur le même corps.

Deux têtes, quatre yeux, deux oreilles et deux bouches, pour un seul et même corps. Une vidéo relayée par CNN et le Daily Mail montre des rangées de badauds s'agglutiner devant ce qui est la nouvelle attraction de ce petit village indien. On y voit l'animal atteint de polycéphalie, une anomalie génétique rare mais pas inédite puisqu'un veau à deux têtes prénommé Lucky avait déjà vu le jour en 2016 dans une ferme du Kentucky aux États-Unis. Plus récemment encore, en août 2020, un autre veau atteint de bicéphalie est né dans la province du Guizhou dans le sud-est de la Chine.

Cette anomalie génétique résulte de dommages subis dans le système nerveux pendant le développement et la division des embryons. Les scientifiques ne savent d'ailleurs pas précisément si les deux têtes sont totalement indépendantes l'une de l'autre, car ces spécimens rares ont malheureusement une espérance de vie très limitée, du fait de leur malformation.