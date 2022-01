Airbnb cherche une personne pour vivre gratuitement dans une maison sicilienne

Si vous cherchiez la maison de vos rêves, la nouvelle annonce d'Airbnb devrait vous plaire. La célèbre entreprise de location cherche une personne prête à vivre gratuitement pendant un an dans une maison sicilienne.

La personne recrutée deviendra «hôte» de la plateforme, et devra accueillir des voyageurs du monde entier dans la maison. En échange, elle est autorisée à y vivre sans payer de loyer et à conserver les revenus générés par son activité d'hôte.

Si,



Vous avez soif d‘aventures



Vous aimez recevoir



Vous voulez vivre un an en Italie gratuitement



Nous recherchons une personne pour aider à revitaliser le village de Sambuca en devenant hôte.



Postulez maintenant ! https://t.co/9nqfXBfOW1 — Airbnb France (@airbnb_fr) January 18, 2022

Airbnb précise que la maison en question est entièrement rénovée et «offre un cadre élégant tout à fait adapté au télétravail». La personne peut donc continuer de travailler depuis la Sicile. Il lui est également possible d'emmener avec elle un autre adulte et deux enfants.

Cours d'italien et de cuisine pris en charge

Rénovée par un designer, la maison comporte six pièces. Elle se situe à Sambuca, un village sicilien d'environ 6.000 habitants, à 80km au sud de Palerme (Italie). Airbnb précise que la personne recrutée doit «s'intéresser à la réhabilitation de Sambuca» et «participer activement à la nouvelle vie du village», engagé dans une campagne de rajeunissement.

Les candidats doivent être majeurs et prêts à emménager à Sambuca d'ici le 30 juin 2022. Ils passeront d'abord trois mois sur place, avec des cours d'italien et de cuisine locale pris en charge par Airbnb, avant d'accueillir des voyageurs pendant neuf mois. Ils doivent être également capables de mener une conversation en anglais.

Pour postuler, il suffit de remplir un formulaire sur le site d'Airbnb. Les candidats doivent renseigner plusieurs informations personnelles et expliquer ce qui les motive à partir vivre en Sicile.