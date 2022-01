Record : Cet animal fête ses 190 ans cette année

Depuis la reconnaissance officielle de son âge record par le Guinness World Records, le 12 janvier 2022, la tortue Jonathan est devenue le plus vieil animal terrestre vivant au monde. Même si sa date de naissance exacte n'est pas connue, les scientifiques estiment qu'elle fêtera son 190e anniversaire en 2022.

Jonathan la tortue vit sur l'île isolée de Sainte-Hélène (Royaume-Uni), située dans l'Atlantique Sud. Depuis son arrivée sur cette île aux alentours de 1882, cette tortue géante originaire des Seychelles a élu domicile dans le jardin de Plantation House, la résidence officielle du gouverneur de Sainte-Hélène. Cette tortue mâle partage cet espace avec David, Emma et Fred, trois autres tortues géantes.

He's also been confirmed as the oldest tortoise ever! — Guinness World Records (@GWR) January 13, 2022

Le 12 janvier dernier, elle a été reconnue officiellement par le Guinness World Records comme la plus vieille tortue du monde et par la même occasion comme le plus vieil animal terrestre vivant sur la planète. La précédente détentrice de ce record de longévité était Tu'i Malila, une tortue étoilée de Madagascar offerte en 1777 par le capitaine Cook à la famille royale des Tonga, qui est décédée en 1965 à l'âge de 188 ans.

La présence de Jonathan la tortue sur Sainte-Hélène est attestée par une photographie prise en 1882 à Plantation House, sur laquelle on la voit déjà adulte, âgée selon les scientifiques d'environ 50 ans à cette époque. Cette estimation scientifique implique donc qu'elle serait née au minimum en 1832 voire plus tôt et par conséquent qu'elle serait âgée d'au moins 190 ans à l'heure actuelle.

Une tortue qui a traversé le temps

Même si elle a raté de peu Napoléon lors de son exil à Sainte-Hélène entre 1815 et 1821, elle a tout de même été contemporaine d'événements et d'inventions majeures dans l'histoire de l'humanité telles que la première photographie d'une personne en 1838 par Louis Daguerre, le premier appel téléphonique réalisé en 1876 par l'Ecossais Graham Bell, la première ampoule à incandescence inventée en 1878 par l'Anglais Joseph Swan, l'inauguration de la Tour Eiffel à Paris en 1889, le premier vol motorisé des frères Wright en 1903 aux Etats-Unis ou bien encore les premières personnes à fouler le sol de la Lune en 1969, à savoir Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Le secret de sa longévité ?

Appartenant aux chéloniens, ordre de reptiles qui comprend toutes les tortues qu'elles soient terrestres ou marines, elle a comme tous les reptiliens, la caractéristique d'avoir un métabolisme lent. Toutes les activités de son organisme se font donc extrêmement lentement que ce soit respirer, manger, se déplacer, s'accoupler... D'un caractère tranquille, Jonathan la tortue mène une vie paisible et sans stress. Ses principaux centres d'intérêts sont de dormir, manger et se reproduire.

« Jonathan aime le soleil mais les jours de fortes chaleurs, il préfère se mettre à l'abri à l'ombre. Les jours plus doux, il affectionne prendre des bains de soleil et étire son long cou et ses pattes hors de sa carapace afin d'absorber la chaleur pour la transférer à tout son corps », a indiqué Joe Hollins, son vétérinaire au Guinness World Records. « Quand il fait froid, Jonathan se creuse un abri dans les feuilles ou l'herbe coupée pour s'y terrer toute la journée », a-t-il ajouté.

Bien qu'ayant perdu la vue et une partie de son odorat, cette tortue à l'âge plus que vénérable conserve une très bonne ouïe et encore beaucoup d'énergie. « Malgré ses 190 ans, Jonathan a toujours une bonne libido et on le voit régulièrement s'accoupler avec Emma et parfois Fred - les animaux ne sont souvent pas sensibles au genre ! », a déclaré Joe Hollins.

Concombres, carottes, pommes, cœurs de laitue et fruits de saison constituent ses aliments préférés. Il bénéficie d'un traitement de faveur car ce sont les cuisines du gouverneur de Sainte-Hélène qui lui préparent ses repas.

Habitant le plus connu de cette île de 4.500 âmes, cette tortue est une icône et une « institution » à Sainte-Hélène. Elle figure sur les pièces de monnaie de 5 cents et les tampons d'immigration de l'île. Lorsque la mort de Jonathan surviendra, un plan baptisé « Operation go Slow » sera déclenché. Sa carapace sera conservée et exposée.