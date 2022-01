Covid-19 : un garçon de 11 ans contaminé par Alpha, Delta et Omicron

Un jeune garçon originaire de Belgique a été testé positif au coronavirus à trois reprises depuis le début de la pandémie. Contaminé à chaque fois par un variant différent, il souffre d’être ainsi maintenu successivement en quarantaine.

La troisième quarantaine a été celle de trop pour Léon, 11 ans, résident de Kessel-Lo, près de Louvain, comme le raconte la radio belge Radio 2 qui a relayé cette histoire pas comme les autres.

Et pour cause : infecté par Alpha, Delta puis Omicron, ce triste record l'a contraint à s'isoler et à vivre en marge de ses copains.

«L’école de Léon a dû fermer ses portes pendant une semaine. Il y avait beaucoup de contaminations», a raconté son père, Tim Knockaert, à Radio 2 Brabant flamand.

Asymptomatique à chaque fois

«Certains enfants étaient malades, mais la plupart n’ont eu aucun symptôme et se sentaient très bien», a-t-il ajouté.

Ce fut d'ailleurs le cas de Léon, qui n’a jamais développé de symptôme du Covid depuis le début de la crise sanitaire. Pas plus que ses deux frères et ses parents, également contaminés au variant Delta. Les quarantaines semblent ainsi d’autant plus frustrantes.

«Un des frères de Leon a entre-temps été testé négatif et a pu retourner à l’école. Le frère aîné ne doit pas effectuer de test PCR parce qu’il possède déjà un certificat de convalescence de la contamination précédente», détaille encore Tim Knockaert. «Mais il ne peut pas aller à l’école parce qu’elle est fermée. Trop d’enseignants sont absents…»

Reste à espérer pour ce jeune que cette mise à l’isolement soit la dernière.