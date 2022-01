En Floride, des «pluies d'iguanes» sont à craindre en raison du froid

Les températures en Floride devraient fortement baisser ce week-end, ce qui pourrait provoquer la léthargie, voire la mort, des iguanes.

Sur la chaîne de télévision américaine WFTV Channel 9, Brian Shields a alerté ses concitoyens sur «des chutes possibles d’iguanes ce week-end, en particulier dimanche.» Selon le présentateur, le froid provoque un ralentissement de l’organisme des animaux ce qui finit par les rendre immobiles et par conséquent, ils peuvent tomber des arbres.

UN ANIMAL QUI PEUT ÊTRE DANGEREUX

Selon Sarah Funck, membre du Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, dans USA Today «les iguanes se remettent assez rapidement quand les températures remontent.»

C’est pourquoi elle alerte la population à ne recueillir, en aucun cas chez eux, des iguanes rendus immobiles par le froid. «Les iguanes sont des animaux sauvages, une fois qu’ils ont récupéré et se sont réchauffés, ils peuvent être sur la défensive, indique Sarak Funck. Les iguanes ont les dents et les griffes tranchantes et une longue queue qu’ils pourraient utiliser pour se protéger ce qui peut représenter un risque.»

Si vous en croisez un, le meilleur conseil est donc de le laisser tranquille en attendant qu’il reprenne des couleurs !