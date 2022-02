Poker : il mise 100 euros et gagne 800.000 euros en moins de 10 minutes

Un sacré coup de poker. Un habitant du Doubs a gagné 800.000 euros en quelques minutes, lors d’une partie disputée sur la plate-forme Winamax, dans la nuit du 29 au 30 janvier.

Victime d’une insomnie, ce dernier s’est branché sur le site vers 1h30. Il a alors décidé de miser 100 euros, puis a eu la bonne surprise de voir sa partie désignée pour bénéficier d’un bonus qui permet de multiplier 10.000 fois sa mise de départ et d’accéder à une table affichant un million d’euros de gain possible. Un sacré coup de pouce qui ne survient que toutes les 250.000 parties, a indiqué la société de jeu en ligne à France 3.

Conçu pour se dérouler très rapidement, ce micro tournoi mettant aux prises seulement trois concurrents lui a ainsi permis d’empocher 800.000 euros en seulement six à sept minutes. Winamax a diffusé la partie sur les réseaux sociaux.

Le premier #ExpressoMillion de l'année est tombé ! CALIENTE25 a ajouté 800 000 € à son budget pour commencer 2022 de la plus belle des manières. pic.twitter.com/1liM1rNV9V — Winamax Poker (@Winamax) January 31, 2022

C’est grâce à une main as et roi (les deux de carreau), plus forte que celle de son adversaire (roi et huit dépareillés), que «caliente25» a donc empoché le pactole. De quoi rentabiliser à merveille sa petite insomnie.